Agente da PSP entre os detidos por práticas terroristas

Rui Alves Cardoso - RTP

Os detidos “em flagrante delito” estão “indiciados pela prática de factos enquadráveis nos crimes de infrações terroristas, alteração violenta do Estado de Direito e de detenção de armas proibidas”, refere a PJ.



O grupo agora desmantelado pretendia constituir-se como um movimento político apoiado por uma milícia armada.



Em conferência de imprensa, a coordenadora da Unidade Nacional de Contraterrorismo, Manuela Santos, admitiu a existência de mais agentes da autoridade, bem como de militares, entre as fileiras do grupo de extrema-direita Movimento Armilar Lusitano.