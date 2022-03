Agente PSP em estado crítico após ser agredido à porta de discoteca de Lisboa

Um agente da PSP está internado em estado crítico depois de ter sido agredido esta manhã à porta de uma discoteca de Lisboa. A Polícia revela que quatro agentes de folga estavam no local quando ocorreram incidentes no exterior do espaço de diversão noturna. Ao intervirem para restabelecer a ordem foram agredidos de forma violenta por um grupo de 10 pessoas. Um deles caiu e continuou a ser pontapeado. Está internado no hospital de São José e os agressores estão em fuga.