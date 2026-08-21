Agentes da PSP atacados em Rabo de Peixe. Avança inquérito criminal

Quatro viaturas com agentes da PSP da Região Autónoma dos Açores foram visadas por populares de Rabo de Peixe, o que levou as autoridades a disparar para o ar.

Bom dia Portugal | 21 de agosto de 2026

Foram detidos oito suspeitos de “terem cometido um crime de tráfico de estupefacientes”.

c/ Lusa

O caso da agressão, na quinta-feira, a agentes da Polícia de Segurança Pública em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, vai dar lugar a um inquérito criminal e o número de detidos poderá aumentar, confirmou na última noite o diretor nacional adjunto da força, Pedro Neto Gouveia.Em comunicado, na quinta-feira, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública explicava que, acrescentava o Comando Regional.Em declarações aos jornalistas, Pedro Neto Gouveia, diretor nacional adjunto da PSP, descreveu posteriormente os acontecimentos., afirmou,“Foram ainda identificadas duas pessoas que provocaram esse tipo de danos nas viaturas, mas”, prosseguiu o responsável.“A Polícia de Segurança Pública voltará, com certeza, onde for necessário voltar, porque a PSP não é impedida de executar a sua missão seja onde for, em qualquer lugar do nosso território”, acentuou.Pedro Neto Gouveia sublinhou ainda quePor sua vez, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, repudiou os acontecimentos de Rabo de Peixe.“Segundo as informações que tenho, a Polícia de Segurança Pública tinha cumprido o seu trabalho, com um mandado de detenção de oito indivíduos, e portanto estava a sair do local quando houve alguns desacatos”, afirmou o governante.“As palavras são de facto de grande apoio e solidariedade para a Polícia de Segurança Pública e para a Guarda Nacional Republicana, as nossas forças de segurança, para que possam cumprir aquela que é a sua missão”, completou.Foi pelas 12h30 (13h30 em Lisboa) de quinta-feira que a PSP deu cumprimento a vários mandados de busca no porto de pescas de Rabo de Peixe, na Ribeira Grande.Integraram a operação agentes da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Rabo de Peixe, apoiados por subunidades da PSP: a Divisão Policial de Ponta Delgada e a Força Destacada da Unidade Especial de Polícia do Comando Regional dos Açores.