O presidente da República promulgou, no final de 2023, o diploma que valida o regime das carreiras especiais dos trabalhadores do Sistema de Informações da República Portuguesa. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia fala em "arrogância" e atitude "deplorável" do Governo. Mas o presidente do Observatório de Segurança Interna lembra que estes profissionais não eram aumentados há 32 anos.