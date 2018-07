Agosto chega com temperaturas elevadas

Cristina Sambado - RTP30 Jul, 2018, 10:11 / atualizado em 30 Jul, 2018, 10:15 | País

O alerta laranja do Instituto do Mar e da Atmosfera abrange os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Castelo Branco, Portalegre e Braga | Reuters

“Gradualmente as temperaturas vão subindo, um pouquinho amanhã, dois a três graus. Depois novamente na terça-feira, mais dois a três graus, e na quarta-feira, dia 1, a subida é mais significativa podendo atingir, em alguns locais valores de sete a oito graus de subida”, afirmou a meteorologista Ângela Lourenço à Antena 1.



“Do território destaco a região do interior alentejano, a Beira Baixa e vale do Tejo. Estamos a falar de temperaturas superiores a 40 graus que podem ir até 44”, acrescentou.







Uma massa de ar quente proveniente do Norte de África deve atingir a Península Ibérica durante esta semana, o que vai provocar a subida das temperaturas.





Uma região depressionária formada a oeste de Marrocos levará à intensificação de uma corrente de leste que vai trazer uma massa de ar quente e seco.





O alerta laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) abrange os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Castelo Branco, Portalegre e Braga, entre as 10h59 de quarta-feira e as 3h59 de quinta-feira.

Os avisos surgem numa semana para a qual o IPMA já tinha previsto uma subida da temperatura máxima, que começa esta segunda-feira, com os termómetros a chegarem aos 32 graus em Castelo Branco, Évora e Beja.







A Direção-Geral da Saúde, a Proteção Civil e o IPMA vão dar esta segunda-feira uma conferência de imprensa conjunta com apelos reforçados às populações.







c/ Lusa



Já o distrito de Viseu vai estar em alerta amarelo entre as 9h59 de quarta-feira e as 9h59 de quinta. Faro também vai estar em alerta amarelo entre as 9h59 de terça-feira e as 23h59 de quarta-feira.