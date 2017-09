Agosto "quente e seco" em Portugal continental conclui IPMA

Lusa 04 Set, 2017, 08:50 / atualizado em 04 Set, 2017, 08:53 | País

De acordo com o resumo do boletim climatológico disponível hoje na página do IPMA na Internet, o mês de agosto foi o nono mais quente desde 2000.

O documento indica que "o valor da temperatura máxima do ar foi de 30,86 graus Celsius, mais 2,06 graus acima do valor normal, e corresponde ao 7.º valor mais alto desde 2000.

"Os maiores valores da máxima ocorreram em 2003, 2016, 2010, 2005, 2001 e 2013", é referido no documento.

O IPMA indica também que o valor médio da temperatura mínima do ar (15,19 graus Celsius) foi inferior ao valor normal.

O relatório destaca também que "os dias 03 e 06 e o período de 11 a 26 de agosto foram quentes, com valores altos da temperatura do ar, em particular da máxima".

Segundo o IPMA, os dias 20 e 21 de agosto foram os dias mais quentes do mês com valores de temperatura média de 27,4 graus Celsius (mais 5,2 graus em relação ao normal) e 27 graus (mais 4,8 em relação ao normal), respetivamente.

No resumo do boletim é também referido que no dia 20, a temperatura máxima foi de 37,3 graus (mais 8,5 em relação ao normal), salientando que neste dia 66% das estações meteorológicas registaram valores superiores a 35 graus Celsius (dias muito quentes).

Ainda no dia 20, o IPMA salienta que 27% das estações meteorológicas registaram valores superiores a 40 graus (dias extremamente quentes).

De acordo com o IPMA nos dias 04 e 21 de agosto ocorreram valores de temperatura máxima superiores a 40 graus nas regiões do Norte e Centro, registando-se valores mais altos em Alvega, distrito de Santarém (43,7 graus) Lousã, em Coimbra (43,6), Santarém (43,3) e Tomar, distrito de Santarém (43,1).

No que diz respeito à mínima, nos dias 20 e 21 de agosto foram registadas temperaturas de 17,5 e 18,6 graus Celsius. Nestes dias, em cerca de 25% das estações observaram-se valores maiores ou iguais a 20 graus (noites tropicais).

Em relação à precipitação, o mês de agosto classificou-se como seco, com um valor médio de precipitação em Portugal continental de 8,2 milímetros, o que corresponde a 60% do valor médio.

"Durante o mês apenas ocorreu precipitação nos últimos dias, em particular nos dias 28 e 29 em que se registaram valores de quantidade de precipitação significativos acompanhados de granizo e trovoada", é indicado.

Os maiores valores de precipitação diários ocorreram em Coimbra, Montalegre (Bragança), Lousã (Coimbra), Viseu, Elvas (Beja) e Beja.