Agravou-se o problema da falta de professores no país, diz Fenprof

Foto: Nuno Patrício - RTP

Pelas contas da Federação Nacional de Professores, 826 mil alunos não tiveram aulas, a uma ou mais disciplinas no primeiro período.



402 mil foram afetados no segundo período e 150 mil no terceiro.



A situação é particularmente grave em Lisboa, Setúbal e Faro.



Só o adiamento das reformas de muitos docentes e o brutal número de horas extra impediu que a situação fosse ainda mais dramática.



A FENPROF diz que o plano do governo falhou redondamente.