Agressão a menino nepalês. Ministério da Educação diz não ter identificado o caso

“Quando a notícia foi veiculada, o Ministério procurou saber” e,, declarou aos jornalistas o ministro da Educação, Fernando Alexandre, esta quinta-feira.“Isto não quer dizer que estas situações não mereçam obviamente a nossa melhor atenção. É um dos grandes desafios que nós temos na Educação em Portugal, que é o grande número de estrangeiros que temos nas nossas escolas”, adiantou.Na véspera destas declarações, o Ministério disse numa nota ter contactado “os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do concelho de Lisboa,, de nacionalidade nepalesa, ‘numa escola de Lisboa’”.

O Ministério tutelado por Fernando Alexandre avança ainda que entrou em contacto com o Centro Padre Alves Correia, que denunciou o ataque, e que este inicialmente recusou colaborar.





“Após insistência, os serviços da DGEstE conseguiram apurar o estabelecimento de ensino em que a suposta agressão teria ocorrido”, lê-se na nota.

“Contactada a escola em causa, na Amadora,. Informou ainda desconhecer por completo o alegado episódio ou qualquer situação semelhante, não tendo inclusive recebido qualquer participação sobre um ato idêntico. Não existe, por isso, qualquer ocorrência disciplinar registada”, concluiu o Ministério.Apesar destas conclusões, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação “condena veementemente qualquer ato de discriminação, xenofobia, racismo ou intolerância, dentro ou fora dos estabelecimentos de ensino”.

Denúncia foi feita por instituição da Igreja

Na terça-feira, a Rádio Renascença noticiou o caso de um rapaz de nove anos e nacionalidade nepalesa que foi atacado por um grupo de seis colegas, com insultos xenófobos e anti-imigrantes.A agressão relatada, que para além de verbal também foi física, terá sidodos alunos.Quem fez a denúncia à escola foi a diretora executiva do Centro Padre Alves Correia (CEPAC), instituição sem fins lucrativos que garante que os agressores, também menores, usaram frases racistas e xenófobas durante as agressões.Segundo Ana Mansoa, dois meses depois dos factos,e tem medo de ir à escola.