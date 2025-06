O homem de 30 anos garante ter sido agredido com violência pelo líder da célula de Guimarães do grupo ultranacionalista 1143.



Foi assistido no local e transportado para o hospital, onde aguarda por exames complementares.



Este é o terceiro caso de violência que envolve pessoas de extrema-direita em apenas quatro dias.



A polícia não prestou esclarecimentos, mas a vítima assegura que as autoridades têm a identidade do agressor.