Agressão sexual no Vimioso. Responsabilidade da escola sob investigação

A Inspeção-Geral vai avaliar as responsabilidades da escola no caso da agressão sexual a um aluno do Vimioso.

A agressão a uma criança de 11 anos no interior da escola terá ocorrido na presença de uma funcionária do estabelecimento de ensino.



A Inspeção-Geral de Educação e Ciência quer apurar responsabilidades internas do Agrupamento de Escolas de Vimioso, no distrito de Bragança.



A informação avançada pelo jornal Público diz ainda que o Ministério da Educação não esclarece se os alunos envolvidos foram suspensos.



De acordo com o jornal, os exames realizados no Hospital de Bragança terão sido inconclusivos. Aguardam-se agora os resultados das perícias médico-legais.