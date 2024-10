Foto: Nuno Patrício - RTP

Sabe-se agora que as agressões a imigrantes em maio deste ano, no Porto, foram organizadas por uma milícia racista na rede social Telegram. Estão identificados 15 suspeitos, que tinham como alvo cidadãos magrebinos, suspeitos de terem assaltado comerciantes na zona do Bonfim.