Agricultores de Castelo Branco escreveram carta a Montenegro a pedir apoios urgentes

Foto: Núria Melo - RTP

Os agricultores de Castelo Branco escreveram uma carta ao primeiro-ministro e ao Ministro da Agricultura, a pedir apoios o mais rápido possível.

Depois dos incêndios das últimas semanas, a Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco e a Associação Florestal do Interior avisam que os prejuízos são incalculáveis. Mas além das perdas materiais, o fogo nestas regiões também significam perda de esperança.

Anibal Cabral pede uma aposta forte no interior do país e um reforço das medidas de apoio a estes sectores.

A associação mostra-se disponível para fazer a ponte entre o Governo e os agricultores, para permitir que os apoios cheguem ao terreno o mais rápido possível.
