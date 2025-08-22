Agricultores de Castelo Branco escreveram carta a Montenegro a pedir apoios urgentes
Foto: Núria Melo - RTP
Os agricultores de Castelo Branco escreveram uma carta ao primeiro-ministro e ao Ministro da Agricultura, a pedir apoios o mais rápido possível.
Anibal Cabral pede uma aposta forte no interior do país e um reforço das medidas de apoio a estes sectores.
A associação mostra-se disponível para fazer a ponte entre o Governo e os agricultores, para permitir que os apoios cheguem ao terreno o mais rápido possível.