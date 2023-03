Agricultores manifestam-se em Beja contra políticas do Governo

Em 2 de março, mais de 400 tratores circularam em marcha lenta nas Caldas da Rainha em protesto contra as políticas do Governo para o setor agrícola, naquela que a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) considerou a maior manifestação efetuada na região Oeste.A manifestação convocada pela CAP visou mostrar que, já que estes “nem sequer ainda refletem o aumento dos custos” de produção, disse o presidente da confederação, Eduardo Oliveira e Sousa, na altura à agência Lusa.“Os custos também aumentaram porque os agricultores não receberam as ajudas prometidas”, lamentou o presidente da CAP, lembrando que, enquanto os agricultores espanhóis “receberam ajudas nos combustíveis, nos fertilizantes e têm ajudas, agora, em relação ao problema da guerra (na Ucrânia)”, em Portugal o setor “teve que assimilar” o aumento dos custos de produção.Os protestos dos agricultores, que evocam outras queixas, vão voltar a fazer-se ouvir, depois de hoje, dia 24, em Elvas, informou ainda Luis Mira, acrescentado que, além de manifestações, estão previstas outras formas de luta.