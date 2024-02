Em Aveiro, os Agricultores voltaram esta sexta-feira aos protestos com uma marcha lenta na Estrada Nacional 109. Acusam o Governo de estar a dar "migalhas" aos pequenos e médios produtores e, por isso, não desmobilizam.

Em Coimbra, os agricultores do Baixo Mondego passaram a noite no centro da cidade, onde permanecem à espera de respostas do Ministério da Agricultura.