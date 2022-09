Agroparque de Almada aposta na criação da marca "Terras da Costa e do Mar"

Foto: Câmara Municipal de Almada

O primeiro Agroparque do concelho de Almada, no distrito de Setúbal, vai apostar na criação da marca "Terras da Costa e do Mar". Os produtos saídos da terra ou do mar da Costa de Caparica passam a ter um selo de qualidade do que se produz na região. Podem ser comercializados nos mercados municipais ou em venda direta ao público. Além da zona cultivável o espaço será transformado num parque de lazer, com um centro de interpretação e ciclovias.