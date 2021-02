Agrupamento de Centros de Saúde do Porto prevê 27.000 doses de vacina

Este número engloba duas tomas de vacina, pelo que são cerca de 13.500 as pessoas abrangidas na segunda fase, num ACES que trabalhará todos os dias das 08:00 às 20:00, incluído fins de semana e feriados.

"O objetivo é vacinar o maior número de pessoas possível no mais curto espaço de tempo, sendo certo que vamos começar pelos grupos determinados na norma da Direção-Geral da Saúde, que são as pessoas com 80 e mais anos e as pessoas com mais de 50 anos, mas com comorbilidades associadas e doenças crónicas referidas na norma", descreveu à agência Lusa a diretora executiva do ACES Grande Porto VI -- Porto Oriental, Dulce Pinto.

Este agrupamento de centros de saúde do Porto é, juntamente com Braga, Póvoa de Varzim/Vila do Conde e Vila Real, um dos quatro que arranca com a segunda fase de vacinação contra a covid-19 na quinta-feira.

A Norte estão identificados já outros três locais -- Vila Nova de Gaia, Gondomar e na Unidade Local de Saúde Nordeste -- que poderão "arrancar também, mas para já está em fase de avaliação", conforme referiu à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Quanto ao centro no Porto, foi montado num dos edifícios do ACES Porto Oriental, na Rua do Vale Formoso e o primeiro dia será de teste.

"Serão vacinadas cerca de 30 pessoas. Após uma primeira sessão vacinal no período da manhã, durante a tarde poderemos corrigir o que não funcionou. A partir de sexta-feira a expectativa é ter o serviço totalmente em carga e em produção no nível mais alto e isso significa 120 inoculações por dia", referiu a diretora executiva.

Dulce Pinto garantiu que "todos os médicos e enfermeiros do ACES estão associados ao processo", mas especificou que em permanência estarão seis enfermeiros e um médico ou "eventualmente dois [médicos] se for introduzida a segunda sala de recobro".

"Todos os utentes, após serem vacinados, têm de permanecer na unidade de saúde durante 30 minutos com vigilância médica e de enfermagem. Sala específica e ampliada, dando-lhe mais condições de segurança e conforto", descreveu.

Quanto ao processo de convocatória, cujo modelo nacional é uma mensagem (SMS) de telemóvel, a diretora executiva confirmou que "o processo de agendamento está a ser desencadeado informaticamente mediante a informação que existe nas bases de dados da saúde e dos utentes que cumprem os critérios", mas admitiu uma "eventual necessidade de correções" devido ao perfil e idade dos destinatários.

"Está a ser ensaiado e como em todos os ensaios, poderão existir coisas a corrigir. Estamos a aperfeiçoar o processo. Temos assistentes sociais, médicos de família e enfermeiros a fazer reforço personalizado por contacto telefónico", frisou.

A segunda fase de vacinação contra a covid-19, que engloba pessoas com 80 ou mais anos, bem como de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, arrancou já esta manhã nas Unidades de Saúde Familiares de Alvalade e do Parque, em Lisboa e Vale do Tejo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, enquanto em Portugal morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.