Água a esgotar-se nos solos do Barlavento algarvio

O Barlavento algarvio está cada vez mais seco e os agricultores alertam já que não estão a contar com a barragem da bravura, que está fora do sistema. Sendo que a barragem do Arade está já a racionar água.