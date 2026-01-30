Água fornecida pela Águas do Centro Litoral sem problemas de qualidade

"(...) Não existe qualquer problema com a qualidade da água fornecida aos seus clientes nos distritos de Coimbra (Arganil, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Lousã, Mealhada, Miranda do Corvo, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares) e Leiria (Leiria e Ansião)", anunciou a AdCL em comunicado, na sequência de outro emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A empresa salientou que "assegura uma monitorização contínua da água, desde a captação até à entrega às redes municipais, garantindo permanentemente a segurança e fiabilidade do abastecimento público".

Hoje, a DGS alertou para riscos na segurança da água e dos alimentos após a depressão Kristin e os cortes de energia, recomendando cuidados no consumo, na alimentação e no saneamento para proteger a saúde da população.

A AdCL adiantou que equipas técnicas de Aveiro, Coimbra e Leiria "estiveram no terreno desde o primeiro momento, em atuação contínua e em condições particularmente exigentes, garantindo a manutenção da operação, a reposição célere de equipamentos afetados e a salvaguarda do abastecimento aos municípios servidos".

Segundo a empresa, os seus trabalhadores foram "fundamentais para mitigar os efeitos" da depressão e "assegurar a qualidade e segurança do serviço prestado".

"A AdCL mantém-se totalmente empenhada na proteção da saúde pública e na prestação de um serviço fiável às populações, reforçando que a água fornecida continua segura para consumo", acrescentou.

A Águas do Centro Litoral, do Grupo Águas de Portugal, é a entidade gestora responsável pelo sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Centro Litoral de Portugal, integrando 30 municípios e uma população servida de 728 mil de habitantes.

A empresa gere quatro estações de tratamento de água e sete outras instalações de tratamento de água, 201 estações elevatórias de abastecimento de água e saneamento e 60 reservatórios, 68 estações de tratamento de águas residuais e 1.239 quilómetros de condutas de água e emissários de saneamento.