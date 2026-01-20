Aguiar-Branco em Ancara salienta Portugal e Turquia como construtores de pontes na diplomacia

Nesta sua visita oficial de um dia à Turquia, José Pedro Aguiar-Branco teve ao fim da manhã de hoje um encontro bilateral com o seu homólogo, Numan Kurtukumus.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Assembleia da República assinalou que este ano se celebram os 100 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e Turquia, efeméride em relação à qual disse que os parlamentos dos dois países darão "a devida importância".

Nesse sentido, "convidei o meu homólogo para visitar Portugal no segundo semestre deste ano, convite que ele aceitou. E ficou também apontada a hipótese de trabalharmos num memorando de entendimento que vise reforçar as relações entre os parlamentos português e turco", declarou José Pedro Aguiar-Branco.

Em relação ao seu encontro com Numan Kurtukumus, o presidente do parlamento português afirmou que foram identificadas áreas em que será possível intensificar as relações bilaterais, designadamente na defesa, economia, turismo e cultura.

"Tivemos a possibilidade de trocar impressões sobre o quadro internacional em que nos movemos e aí, também, claramente, partilhamos uma visão de que é importante o respeito do direito internacional. Portugal e Turquia têm a característica de serem no plano diplomático construtores de pontes em relação aos diversos protagonistas da cena internacional", sustentou.

Segundo o presidente da Assembleia da República, os dois países partilham "uma visão comum em muitas matérias e também sobre a forma de atuar no quadro internacional".

"Consideramos importante a causa ucraniana, pelo respeito da soberania e integridade do território ucraniano. A defesa da Ucrânia é importante para a Europa no seu todo", apontou.

No que respeita à Faixa de Gaza, o presidente da Assembleia da República manifestou o seu apoio em relação aos esforços em curso para a paz.

"Tive a oportunidade também de voltar a referir qual é a posição de Portugal nessa matéria. Fizemos o reconhecimento do Estado da Palestina e defendemos a existência de dois Estados", frisou.

José Pedro Aguiar-Branco realçou ainda a importância do papel da Turquia como membro da NATO.

"Salientámos a importância da aliança como um ator importante na paz e nos objetivos de segurança dos aliados. Temos uma visão também partilhada de fazer um diálogo construtivo com todos os atores no sentido de preservar e até reforçar o papel da NATO. E a Turquia é um ator importante no seio da NATO", acrescentou.

Antes do encontro bilateral entre os presidentes dos parlamentos turco e português, seguido de almoço, com Numan Kurtukumus, nesta visita de 24 horas, centrada em Ancara, José Pedro Aguiar-Branco visitou o Mausoléu de Kemal Atatürk e o Museu da Independência e da Guerra,

Ao início da tarde, José Pedro Aguiar-Branco esteve numa sessão plenária da Grande Assembleia Nacional da Turquia, onde recebeu uma saudação.

Ao fim da tarde de hoje, janta com os membros do Grupo Parlamentar de Amizade Turquia Portugal.

Neste sua visita à Turquia, o presidente da Assembleia da República está acompanhado pelo presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal Turquia, o deputado social-democrata Pedro Roque (PSD).

Integram ainda a comitiva portuguesa os deputados Nuno Simões de Melo (Chega), Jorge Botelho (PS) e Carolina Marques (PSD), que também pertencem ao Grupo Parlamentar de Amizade Portugal Turquia.