AIMA recebeu o dobro de pedidos de acolhimento face ao mesmo período do ano passado

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Desde a entrada em funcionamento da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, há mês e meio, Portugal recebeu mais de uma centena de pedidos de acolhimento, o dobro dos valores do ano passado, por esta altura, quando era o SEF a entidade responsável.



Quase todos os pedidos resultaram de recusas de entrada, depois entra em ação a AIMA.~



Os migrantes recorrem, os casos vão para tribunal e as respostas não chegam.



O aeroporto de Lisboa não tem condições para abrigar tanta gente

em esperas que podem durar três meses, ou mais, para desespero de quem aguarda uma decisão, como nos conta a repórter Teresa Correia.



A PSP, que agora substitui o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras no controlo das fronteiras aéreas, controlou a entrada em território nacional de 420 mil passageiros.