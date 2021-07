"Ainda estamos longe da imunidade de grupo". As explicações do pneumologista Vítor Fonseca

O pneumologista Vítor Fonseca abordou no Bom Dia Portugal a questão do isolamento profilático para pessoas vacinadas e explicou que a taxa de eficácia da vacina não é de 100 por cento, pelo que mesmo quem está vacinado tem risco de contrair a doença e de a propagar. Por isso, para já mantêm-se as regras de quarentena em caso de contacto de risco. Vítor Fonseca admite no entanto que essas regras mudem quando for atingida a imunidade de grupo.