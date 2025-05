Ainda não há "ideia" do que provocou o apagão

Espanha pediu todos os dados disponíveis

A governante garantiu que o Ministério "está a trabalhar ao detalhe técnico para saber o que se passou, com a ajuda de peritos. Neste momento,".Maria da Graça Carvalho recordou ainda que enquanto esteve no Parlamento Europeu trabalhou como relatora no mercado elétrico europeu.Sabemos que é necessário dar mais resiliência ao nosso sistema, como é que isso se faz.", acrescentou.Segundo Maria da Graça Carvalho, Portugal "teve uma recuperação total, em 10 horas, o que é, para um evento deste género,".No encontro online, as governantes analisaram o reforço e a resiliência energética na Península Ibérica e a fragilidade da interconexão com o resto da Europa em termos energéticos.Ainda não se sabe a origem do apagão da passada segunda-feira, segundo a correspondente da RTP em Madrid, Ana Romeu. O que se pode avançar, para já, é que a comissão de investigação pediu aos vários operadores elétricos e à rede de energia que facultem todos os dados disponíveis, desde o início do apagão.Sabe-se que existiu uma forte baixa de tensão e que desapareceram do sistema elétrico cerca de 60 por cento da produção, o equivalente a 15 gigawatts.