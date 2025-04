"Ainda não tinham vaga". Tempo de espera para imigrantes aprenderem português pode chegar a três meses

O Instituto do Emprego e Formação Profissional tem cursos de português, mas há muita gente a procurar as aulas, pelo que têm de esperar até haver lugar, segundo um imigrante ouvido pela Antena 1.





“Ainda não tinham vaga”, disse Mohammed, que relata que a espera pode ser de dois a três meses.





No dia em que abre o primeiro Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) gerido por uma associação nepalesa, no Martim Moniz, a Antena 1 esteve na zona em reportagem e cruzou-se com dois imigrantes. Esta é uma parceria da AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo com a Associação Intercultural de Lisboa (Nialp).





A aprendizagem da língua portuguesa é precisamente uma das competências que esta associação já tem. É também um dos desafios que os imigrantes enfrentam, além da documentação.