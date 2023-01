"Ajudar não pode Parar". Calendário Solidário dos Sapadores de Lisboa

Sob o lema "Ajudar não pode Parar" os Sapadores voluntariaram-se e despiram a camisola por uma causa maior, em nome da solidariedade.

Com fotografia e produção do Regimento e apoio gráfico da Imprensa Municipal, o Calendário tem um valor simbólico de 10€ e pode ser adquirido em suporte físico ou digital.





A repórter Arlinda Brandão foi perceber como surgiu e foi feito este calendário e da-nos a conhecer um pouco do que é o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa que presta diariamente operações de socorro à população, mas que também tem um Núcleo de Intervenção Social e Apoio ao Cidadão onde se insere esta iniciativa.

O Calendário Solidário do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa em versão digital está à venda online e a versão em papel pode ser adquirida no posto de Serviços Sociais do Quartel da Encarnação.







Custa 10 euros e é para ajudar a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome.