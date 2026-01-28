País
Alagadas as terras agrícolas no Baixo Alentejo
As barragens estão quase cheias e as pastagens verdes.
RTP
Nesta altura há sementeiras por fazer e ainda há muita azeitona nas árvores para apanhar.
O presidente da Federação das Associações de Agricultores do Sul, Rui Garrido, diz que os prejuízos são elevados embora ainda não estejam contabilizados.No meio de tanta chuva há pontos positivos: as barragens estão quase cheias e as reservas, sejam subterrâneas sejam superficiais, ganham com tanta água.
Nas pastagens, há erva por todo o lado, mas as culturas forrageiras plantadas estão a sofrer com água a mais.
Rui Garrido não tem dúvidas em dizer que se a chuva continuar as culturas de outono e inverno vão ficar com excesso de água e acabam por morrer.