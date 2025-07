Alandroal. Incêndio ameaçou casas em Terena

Quase 300 bombeiros e oito meios aéreos combatiam ao final da tarde um incêndio no Alandroal, no baixo Alentejo.



Segundo as autoridades trata-se de um incêndio numa zona de mato que se aproximou de casas nas últimas horas localidade da Terena.



Várias pessoas foram retiradas das casas. O vento forte que se faz sentir está a difultar o trabalho das autoridades. O autarca fala numa situação "muito difícil". Em declarações à RTP, o presidente da autarquia, João Grilo, pede aos habitantes que se protejam.



O motorista do camião suspeito de provocar o incêndio já foi identificado e constituído arguido pela GNR. Fonte do Comando Territorial de Évora garante que o caso foi comunicado ao Ministério Público.



De acordo com a mesma fonte, uma peça metálica de uma das cintas do semirreboque do camião, usada para prender a madeira transportada, soltou-se e, ao bater no chão, provocou faíscas, o que terá ateado vários focos de incêndio no concelho de Alandroal.