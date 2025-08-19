Alargado até 30 de novembro prazo para proposta sobre substituição urgente do SIRESP

O prazo inicial para a apresentação do relatório tinha terminado no final de julho.

A equipa de trabalho foi constituída em 30 de abril, depois de o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP) ter falhado durante o apagão nacional de energia ocorrido dois dias antes.

"As vicissitudes associadas à transição governativa condicionaram significativamente a formação da equipa, em particular a designação do respetivo coordenador, que ocorreu a 24 de julho de 2025", referem, no despacho de prorrogação hoje publicado em Diário da República, os ministros das Infraestruturas e Habitação e da Administração Interna.

No despacho, datado de 05 de agosto, Miguel Pinto Luz e Maria Lúcia Amaral sublinham ainda a complexidade dos trabalhos, que vai obrigar à consulta de "múltiplas entidades".

O SIRESP é a rede de comunicação exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança.