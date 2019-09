Albergaria-a-Velha. Fogo obriga à evacuação de localidades

RTP06 Set, 2019, 11:30 / atualizado em 06 Set, 2019, 13:35 | País

Dois incêndios atingem o concelho de Águeda, nas freguesias de Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga, mas a situação mais preocupante está no concelho de Albergaria-a-Velha. Duas localidades foram evacuadas, outras povoações foram avisadas da proximidade do fogo.



Ouvido pela Antena 1, o presidente da Câmara Municipal, António Loureiro, adianta que foram também retiradas pessoas de uma instituição de solidariedade social, de onde foram retiradas 19 crianças e dois adultos.









O vento forte está a ser a maior dificuldade para os bombeiros.









A Autoestrada 1, que liga Lisboa ao Porto, esteve cortada nos dois sentidos, entre os nós de Aveiro Sul e Albergaria. O mesmo acontece com a A25 e o IC2, mas o trânsito circula com condicionamentos.







"Neste momento já temos o IC2 e a A25 reabertos. O incêndio da Veiga (Águeda) já está dado como dominado, mas não extinto, continuamos em trabalhos no incêndio de Paus (Albergaria-a-Velha), que é o que está a implicar mais meios e maior preocupação", afirmou o comandante distrital de proteção civil, António Ribeiro.



Para a zona foram mobilizados sete meios aéreos e as Forças Armadas enviaram para o distrito de Aveiro três máquinas de rasto do Exército, "para apoiarem na abertura de caminhos que facilitem o acesso dos operacionais que combatem os incêndios".





Segundo fonte militar, os meios foram deslocados no seguimento de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, envolvendo um total de 15 militares.



Este incêndio em Albergaria-a-Velha já destruiu parte de um empreendimento turístico. Pelo menos dois bungalows arderam.Em Águeda, o autarca Jorge Almeida revela que durante a madrugada foi necessário retirar alguns moradores de habitações, de forma preventiva. O fogo continua ativo.Até domingo, 13 distritos do norte e centro do país estão em alerta vermelho, devido à subida das temperaturas e do risco de incêndio.