Albuquerque avisa que se novas normas não forem cumpridas região terá de confinar

Octávio Passos - Lusa

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, avisou esta sexta-feira que, se as normas determinadas para conter a pandemia de covid-19 não forem cumpridas, a região entra em "colapso sanitário" e terá de "passar ao confinamento".