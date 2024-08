Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O presidente do Governo Regional da Madeira diz que "estes fogos não se combatem com improvisos" e defendeu a estratégia usada na defesa das prioridades de defesa de casas e estruturas no terreno. Enalteceu o papel dos meios aéreos e revelou que não houve danos significativos na área de património natural da UNESCO.