Alcácer do Sal ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

"Ativámos o Plano de Emergência Municipal, reunimos ontem [quinta-feira] a Comissão Municipal de Proteção Civil, o que significa que temos um conjunto de entidades a cooperar, que no fundo já tínhamos no terreno, mas agora de um modo mais formal", disse à agência Lusa a presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Clarisse Campos.

Em comunicado, o município explicou que este mecanismo foi ativado, tendo em conta "o impacto da depressão Kristin" no concelho, causando "um elevado número de ocorrências".

Entre elas, "quedas de árvores, danos em habitações e infraestruturas, interrupções no fornecimento de energia elétrica e comunicações, cortes de vias rodoviárias, perturbação no normal funcionamento dos serviços públicos e da vida da população", precisou.

Segundo a autarquia, "a ativação também se justifica porque, de acordo com a informação disponível, mantém-se a previsão de persistência de condições meteorológicas adversas, suscetíveis de agravar os efeitos já verificados, nomeadamente ao nível do vento forte, precipitação intensa e instabilidade das estruturas".

Entre as medidas preconizadas pelo plano estão a "prioridade absoluta às ações de socorro, salvamento e assistência às populações, incluindo realojamento temporário, sempre que necessário, o reforço da vigilância e monitorização das zonas de risco, nomeadamente linhas de água, taludes, zonas urbanas vulneráveis e infraestruturas críticas".

Inclui ainda, "a interdição ou condicionamento de acessos a vias rodoviárias, espaços públicos e edifícios que apresentem risco para a segurança de pessoas e bens".

Além deste mecanismo, Clarisse Campos reforçou que o município pretende ser um dos abrangidos pela situação de calamidade decretada na quinta-feira pelo Governo.

"É esse o meu objetivo, que seja incluído, para podermos a seguir ajudar porque as pessoas têm aqui um prejuízo enorme", afirmou a autarca que, na quinta-feira, solicitou ao secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, que seja decretada a situação de calamidade no concelho de Alcácer do Sal.

Na sua página na rede social Facebook, o município de Alcácer do Sal informou hoje que a Ponte Metálica sobre o Rio Sado, a Rotunda do Forno da Cal e a Avenida dos Aviadores estão entre as áreas com constrangimento e/ou inundadas, bem como diversas estradas pelo concelho.