Alcafache, 40 anos: Carlos Ramos sobreviveu

Passam hoje 40 anos do mais fatal desastre ferroviário em Portugal. Foi em Alcafache, Mangualde, com a colisão entre um comboio internacional e um regional. Só é possível estimar o número de vítimas, já que a larga maioria dos corpos nunca foram identificados. Ao longo do dia, vamos contar na Antena1 as histórias das vítimas de Alcafache. Foi há 40 anos.





