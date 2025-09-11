Alcafache, 40 anos: Carlos Ramos sobreviveu
Foto - Camila Vidal, Antena1
Carlos Ramos é um dos sobreviventes de Alcafache. Escapou, mas não ileso, ao maior acidente ferroviário já ocorrido em Portugal, que deixou cerca de 150 vítimas mortais. À jornalista Camila Vidal, contou como tem cravada no corpo a memória daquele dia.
Passam hoje 40 anos do mais fatal desastre ferroviário em Portugal. Foi em Alcafache, Mangualde, com a colisão entre um comboio internacional e um regional. Só é possível estimar o número de vítimas, já que a larga maioria dos corpos nunca foram identificados. Ao longo do dia, vamos contar na Antena1 as histórias das vítimas de Alcafache. Foi há 40 anos.
A Antena1 é ainda parceira do Publico numa série narrativa de três episódios que conta a história do maior acidente ferroviário em Portugal, com testemunhos e factos inéditos. Para ouvir em Podcast ou aqui.