Alcafache, 40 anos: José Augusto Sá nunca encontrou nem o pai nem a irmã
Foto - Camila Vidal, Antena1
Passam hoje 40 anos do mais fatal desastre ferroviário em Portugal. Foi em Alcafache, Mangualde, eram 18h40 quando se deu a colisão entre um comboio internacional e um regional. Só é possível estimar o número de vítimas, já que a larga maioria dos corpos nunca foram identificados. Muitas pessoas são, até hoje, consideradas desaparecidas.
A Antena1 é ainda parceira do Publico numa série narrativa de três episódios que conta a história do maior acidente ferroviário em Portugal, com testemunhos e factos inéditos. Para ouvir em Podcast ou aqui.