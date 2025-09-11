Alcafache, 40 anos: José Augusto Sá nunca encontrou nem o pai nem a irmã

Foto - Camila Vidal, Antena1

Passam hoje 40 anos do mais fatal desastre ferroviário em Portugal. Foi em Alcafache, Mangualde, eram 18h40 quando se deu a colisão entre um comboio internacional e um regional. Só é possível estimar o número de vítimas, já que a larga maioria dos corpos nunca foram identificados. Muitas pessoas são, até hoje, consideradas desaparecidas.