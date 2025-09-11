Alcafache, 40 anos: Mário Videira Lopes era o presidente da Câmara de Mangualde

Foto - Camila Vidal, Antena1

Foi uma espécie de advogado do diabo. Mário Videira Lopes era o presidente da Câmara de Mangualde quando se deu o acidente ferroviário de Alcafache. Primeiro, geriu a crise no terreno, depois teve a missão de defender em tribunal os funcionários da CP que deram ordem de partida aos comboios que colidiram. Ele viveu a tragédia de Alcafache como mais ninguém.