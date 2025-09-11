Alcafache, 40 anos: o acidente que veio alterar procedimentos no transporte ferroviário
Foto - Camila Vidal, Antena1
Passam hoje 40 anos do mais fatal desastre ferroviário em Portugal, que matou, estima-se, 150 pessoas. Foi em Alcafache, Mangualde, com a colisão entre um comboio internacional e um regional. O relógio marcava as 18h40 quando o embate aconteceu.
O acidente ferroviário de Alcafache foi há 40 anos. Deixou marcas em quem se lembra da tragédia, mas também na forma de olhar para o caminho de ferro. A jornalista Camila Vidal foi a Alcafache, ao local do acidente, tentar reconstruir o que aconteceu naquele dia e como isso moldou o futuro. Escutamos agora os testemunhos, entre outros, dos sobreviventes do desastre ferroviário.
