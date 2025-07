Álcool no topo dos comportamentos aditivos dos jovens de 18 anos

O estudo “Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa” mostra que em 2024, em cada dez jovens de 18 anos, sete beberam álcool (74 por cento), dois consumiram substâncias ilícitas (21 por cento), quatro fumaram tabaco (38 por cento) e um tomou tranquilizantes/sedativos sem receita médica (quatro por cento).





De acordo com o relatório divulgado pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), são os rapazes que mencionam mais vezes os diferentes consumos, com algumas exceções.



O consumo de cada uma das substâncias ilegais é mais declarado por rapazes do que por raparigas. As frequências de consumo mais intensas e o policonsumo são mais mencionadas por rapazes do que por raparigas. No campo das substâncias legais, “são as raparigas que mais declaram o consumo de tranquilizantes/sedativos sem receita médica”. Desde 2022, elas também declaram mais o consumo de bebidas alcoólicas, estando, por sua vez, a par dos rapazes quanto ao consumo de tabaco.





Comparando 2015 com 2024, verifica-se a prevalência de consumo nos últimos 12 meses de tranquilizantes/sedativos sem receita médica e diminuiu a prevalência de consumo de tabaco, bebidas alcoólicas, e de substâncias ilícitas.





Diminuições que se registam comparando os dados de 2023 e 2024 fixando os valores mais baixos desde 2015 (exceto no caso do consumo recente de heroína).





“Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional” é um projeto de investigação e monitorização que assenta num inquérito nacional a todos os jovens de 18 anos participantes no Dia da Defesa Nacional, realizado todos os anos desde 2015, com uma interrupção em 2020 devido aos constrangimentos provocados pela pandemia COVID-19.





No entanto, o relatório do ICAD regista umacomparando os dados de 2015 (quando este estudo começou a ser feito) e 2024.Trata-se de um inquérito por questionário de autopreenchimento, anónimo, que reúne um conjunto de questões básicas referentes a dois temas: consumos de substâncias psicoativas e utilização da internet. Neste âmbito, procura disponibilizar informação relativamente a padrões de utilização, formas de acesso e experiência de problemas.”