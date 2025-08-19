Aldeia na Lousã não conseguiu usar mangueiras novas por falta de adaptadores

Os 200 metros de mangueiras novas tinham sido recebidos há meses, no âmbito do programa Condomínio de Aldeias, mas, logo nessa altura, a população tinha sinalizado que seria preciso um adaptador para encaixar nas bocas de incêndio existentes em Cabanões, disse à agência Lusa Armando Francisco, de 64 anos.

"Eram mangueiras modernas e ficaram de entregar os adaptadores para o efeito. Nunca chegaram e, se calhar, podíamos ter salvado muito mais coisas", afirmou.

Cinco horas antes de o incêndio que tinha deflagrado na quinta-feira no Candal chegar a Cabanões, Armando Francisco ligou aos bombeiros a dar nota da falta dos adaptadores, mas a corporação disse que a responsabilidade não seria deles.

Durante a sexta-feira, meia dúzia de pessoas que ficaram na aldeia para a defender das chamas acabaram por ter de recorrer à água da rede até esgotar, com os poucos meios que tinham.

"Esses 200 metros de mangueiras não serviram de nada. Podia ter sido muito diferente, podiam ter sido regados todos os telhados na altura mais perigosa", salientou Armando Francisco, referindo que os bombeiros só chegaram à aldeia já à noite, quando as chamas tinham rodeado a localidade por volta da hora de almoço de sexta-feira.

"A Câmara fez o programa, gastou o dinheiro e não funcionou quando era para funcionar", criticou o homem, cujo filho, José Francisco, viu arder uma casa que estava a reconstruir na localidade.

José Francisco notou ainda que, no âmbito do Condomínio de Aldeia, havia a perspetiva de uma limpeza à volta de Cabanões, tendo sido feito ao nível do mato, mas sem corte de árvores nos 100 metros à volta da localidade.

Fonte oficial da Câmara da Lousã disse à agência Lusa que o município está a averiguar o que se passou em Cabanões.