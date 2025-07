"Aldeia" para doentes com Alzheimer e Parkinson abre em agosto em Valpaços

Leonardo Paredes Batista disse à agência Lusa que o Centro de Relevância Alzheimer e Parkinson Portugal vem colmatar uma lacuna que existe no país, descrevendo o projeto como pioneiro no apoio e na resposta mais adequada às pessoas diagnosticadas com doenças neurodegenerativas.

"O doente de Alzheimer é completamente diferente de outra demência", referiu o responsável, que acrescentou que, em Portugal, a resposta para estes doentes têm sido dada pelos lares.

Leonardo Paredes Batista disse acreditar que este centro, que é quase como uma aldeia, vai ao encontro das necessidades das pessoas com Alzheimer, Parkinson e outras condições neurodegenerativas, que contarão com o apoio de uma equipa multidisciplinar que inclui terapeutas, assistentes sociais, psicólogos e animadores.

"Este espaço único no país oferece um conjunto de terapias não farmacológicas que promovem a qualidade de vida, a autonomia e a dignidade dos seus utentes", realçou, em comunicado, a Associação de Solidariedade Social São Pedro.

Entre as valências do Centro de Relevância Alzheimer e Parkinson Portugal, destacam-se uma sala `snoezelen`, que se destina à estimulação multissensorial do cérebro, musicoterapia, um jardim sensorial (espaço ao ar livre projetado para estimular os sentidos e promover a calma), ainda fisioterapia, ginásio e jacuzzi.

Nesta "aldeia", construída em Sanfins, concelho de Valpaços e distrito de Vila Real, há ainda animais (cavalos, peixes e pássaros) e um míni centro comercial que inclui lojas, cabeleireiro, quiosque e restaurante e recria um ambiente familiar que incentiva a interação social.

"Estas pessoas precisam de estar diariamente ocupadas", realçou o responsável, que acrescentou que a inspiração para este equipamento social veio de projetos semelhantes que encontrou nos Países Baixos e na Califórnia, nos Estados Unidos da América.

A inauguração está marcada para quinta-feira e, segundo Leonardo Paredes Batista, a cerimónia deverá contar com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Depois, a entrada em funcionamento do novo equipamento acontecerá durante o mês de agosto.

O investimento ronda os três milhões com euros e resulta de um financiamento do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (Pares), do apoio da Câmara de Valpaços e de um empréstimo bancário da instituição particular de solidariedade social (IPSS). A obra arrancou em fevereiro de 2023.

A Associação de Solidariedade Social São Pedro dispõe de duas estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), em Sanfins e em Santa Maria de Émeres, proporciona ainda apoio domiciliário a cerca de 30 utentes de várias freguesias de Valpaços e protocolou com a Segurança Social a distribuição de alimentos às pessoas mais carenciadas dos concelhos de Valpaços e de Vila Pouca de Aguiar.