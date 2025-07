Aldeias de Arruda dos Vinhos, em Lisboa, vão finalmente ter saneamento

A Câmara de Arruda dos Vinhos avança com vários investimentos do município na área do saneamento, superiores a um milhão e cem mil euros.





Em 2013, só 30 por cento do concelho estava com esgotos ligados à rede de saneamento.





O objectivo do executivo municipal é que em 2026 que esse número suba para os 85 por cento.