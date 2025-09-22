Aldeias de Crianças SOS alerta para impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens

O mote da campanha é "Conexão. Até que ponto?" e pretende chamar a atenção para as consequências do uso excessivo das redes sociais entre os mais jovens, como seja ficar viciado ou preferir comunicar e interagir através de meios digitais do que pessoalmente.

A campanha tem um vídeo, que "retrata a rotina de um adolescente cuja vida é dominada pelo telemóvel" e que procura mostrar como "a dependência digital se infiltra em todos os momentos do dia --- desde o quarto até à saída de casa --- traduzindo-se em isolamento, ansiedade e dificuldade de comunicação presencial".

"O filme mostra o lado invisível deste problema: a solidão e a sobrecarga emocional, tantas vezes despercebidas pelos que estão mais próximos", aponta a Aldeias de Crianças SOS.

A instituição explica que o lançamento da campanha coincide com o regresso às aulas, "um período em que crianças e jovens enfrentam novas rotinas, desafios e maior exposição ao impacto das redes sociais, seja pelo vício, pela pressão da comparação, pelo medo de exclusão ou pela necessidade de aceitação".

"Neste contexto, as Aldeias de Crianças SOS reforçam a importância do papel das famílias, professores e comunidade em promover uma relação saudável com o mundo digital", lê-se no comunicado.

Citada no comunicado, a diretora-geral das Aldeias SOS Crianças defende que a campanha é essencial porque insta a uma reflexão sobre o que realmente significa estar conectado.

"A relação humana, feita de escuta, presença e contenção, é a base fundamental da saúde psicossomática, isto é, física e mental. Esta é, sem dúvida, uma condição `sine qua non` para o desenvolvimento saudável da infância e da juventude", refere Guida Mendes Bernardo.

Com esta campanha, que vai estar disponível nas redes sociais, múpis e em meios digitais e impressos, a Aldeias SOS Crianças pretende ainda chamar a atenção para os problemas de saúde mental que afetam os jovens, alertando que "embora muitas vezes invisíveis, (...) têm consequências reais no presente e no futuro de milhares de crianças e jovens".