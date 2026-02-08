Aldeias em Alcácer do Sal sem água potável e risco de cheias mantém-se

"As aldeias de Casebres, Vale de Guizo e Arez ficaram sem água potável e, neste momento, temos que fazer o abastecimento destas populações porque elas não têm água potável", disse António Grilo, acrescentando que "não pode ser utilizada a água para qualquer fim, uma vez que a água ficou contaminada".

O autarca afirmou que as autoridades já abriram algumas vias, porque houve "uma redução significativa do caudal de algumas barragens".

António Grilo mostrou-se preocupado com a passagem da preia-mar para a baixa-bar, pois teve uma "amplitude muito reduzida, face àquilo que era expectável do rio [Sado], ou seja, o rio continua a ficar com pouca capacidade de encaixe". Também teme o cenário dos próximos dias face à precipitação forte.

Segundo o vereador, desde as 03:00 da manhã que a Avenida dos Aviadores, uma das zonas afetadas pelas cheias, voltou novamente a ficar inundada, assim como uma parte da zona ribeirinha.

Em relação às descargas das barragens, muitas delas com a capacidade de armazenamento no limite, a autarquia está a monitorizar aquelas que debitam diretamente para o rio e pediu aos regantes "uma maior solidariedade" com o que está a acontecer no município.

"É expectável que nos próximos dias tenhamos aqui um débito de precipitação que faça com que algumas destas barragens estejam obrigadas a libertar água. Portanto, há como monitorizar aqui algumas descargas preventivas, no sentido de nos prepararmos para o embate que aí vem", acrescentou.

O município continua a prestar "apoio direto a centenas de pessoas, que ficaram desalojadas e algumas isoladas", através dos serviços de ação social.

Com a descida significativa das águas alguns comerciantes estão nos seus estabelecimentos a remover bens que ficaram danificados e a inventariar os prejuízos.

A Barrozinha, uma zona periférica da cidade de Alcácer do Sal, já se encontra acessível.

No bairro do Forno da Cal foi construído um acesso alternativo para que os residentes consigam entrar e sair do bairro.

Segundo uma nota divulgada pela autarquia, todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal (AEAS) vão abrir esta segunda-feira, visto que se "encontram reunidas as condições de circulação em todo o concelho".

"O agrupamento assegurará a substituição [do material escolar] com a maior brevidade possível", bem como disponibilizará o "suplemento alimentar [dos alunos] até ao final do ano letivo", lê-se na nota.