Alegações finais do julgamento do homicídio do PSP Fábio Guerra marcadas para sexta-feira

As alegações finais do julgamento dos ex-fuzileiros acusados da morte do agente da PSP Fábio Guerra, em março de 2022, realizam-se esta sexta-feira, anunciou hoje o coletivo de juízes no final da sessão no Juízo Central Criminal de Lisboa.