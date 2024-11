A Proteção Civil alerta para uma mudança das condições meteorológicas a partir do final da tarde desta segunda-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva pode ser forte, acompanhada de trovoada em todo o território nacional. Para minimizar situações como inundações e cheias, a Proteção Civil recomenda a limpeza dos sistemas de escoamento das águas.