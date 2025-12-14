País
Alertam sindicatos. Concursos para médicos especialistas recém-formados estão atrasados
Os sindicatos criticam o atraso no concurso para a contratação de médicos especialistas recém-formados. O concurso deveria ter sido lançado pelo Governo há dois dias.
Nesta altura, mais de 200 médicos estão em suspenso, sem saber quantas vagas vão ser disponibilizadas.A Federação Nacional dos Médicos diz que a situação é inaceitável, numa altura de sobrecarga nos hospitais.
Ouvida pela Antena 1, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, não poupa nas críticas ao Governo.
A presidente da FNAM fala em hipocrisia do Governo, por não abrir concursos a tempo, perdendo oportunidades de fixar médicos no SNS.
Já o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) acusa o Ministério da Saúde de falta de planeamento.
O presidente do SIM, Nuno Rodrigues, lamenta esta demora no processo de contratação de especialistas recém-formados.
As listas de classificação final do processo de avaliação do Internato Médico foram homologadas a 12 de novembro e, na sexta-feira, completou-se "o prazo legal de 30 dias (...) sem que tenham sido abertos os procedimentos concursais legalmente previstos, por forma a colmatar as necessidades que permanecem por suprir", sublinha o SIM num comunicado publicado na sua página online.
As críticas dos sindicatos dos médicos ao atraso na abertura deste concurso de contratação para o SNS.
Através da disponibilização permanente das vagas e da abertura integral das necessidades identificadas, o sindicato acredita que haveria "mais oportunidades de contratação e de fixação de médicos", lê-se na página do SIM.
