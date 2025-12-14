Alertam sindicatos. Concursos para médicos especialistas recém-formados estão atrasados

Nesta altura, mais de 200 médicos estão em suspenso, sem saber quantas vagas vão ser disponibilizadas.

A Federação Nacional dos Médicos diz que a situação é inaceitável, numa altura de sobrecarga nos hospitais.Ouvida pela Antena 1, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, não poupa nas críticas ao Governo.A presidente da FNAM fala em hipocrisia do Governo, por não abrir concursos a tempo, perdendo oportunidades de fixar médicos no SNS.Já o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) acusa o Ministério da Saúde de falta de planeamento.O presidente do SIM, Nuno Rodrigues, lamenta esta demora no processo de contratação de especialistas recém-formados.As listas de classificação final do processo de avaliação do Internato Médico foram homologadas a 12 de novembro e, na sexta-feira, completou-se "o prazo legal de 30 dias (...) sem que tenham sido abertos os procedimentos concursais legalmente previstos, por forma a colmatar as necessidades que permanecem por suprir", sublinha o SIM num comunicado publicado na sua página online.As críticas dos sindicatos dos médicos ao atraso na abertura deste concurso de contratação para o SNS.Através da disponibilização permanente das vagas e da abertura integral das necessidades identificadas, o sindicato acredita que haveria "mais oportunidades de contratação e de fixação de médicos", lê-se na página do SIM.