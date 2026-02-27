Alfaiates do Tempo: por dentro do Instituto Português de Relojoaria

Pedro Falcão sustém a respiração antes de pousar a pinça. À sua frente, uma peça metálica com menos de um milímetro pode saltar a qualquer instante da bancada branca. A lupa amplia o gesto, mas não perdoa o erro. Se a peça se perde, perdem-se também minutos — às vezes horas — de trabalho.



Durante anos, Pedro criou mundos digitais onde o tempo podia ser reiniciado. Nos videojogos, o erro corrige-se: apaga-se, recomeça-se. Aqui, não. No Instituto Português de Relojoaria, o tempo obedece a outras regras.

Criador de videojogos de profissão, habituado a software, códigos e universos virtuais, foi durante a pandemia que sentiu necessidade de procurar algo diferente — mais físico, mais lento, mais real.



“Eu queria algo que fosse um pouco mais tátil. Encantei-me com a ideia da contagem do tempo e de como máquinas muito pequenas e muito precisas conseguem contar o tempo durante muitos anos e tudo isso foi muito fascinante para mim”, conta.

À volta, o silêncio. O som metálico das ferramentas mistura-se com o tic-tac distante dos relógios de parede. Ninguém desliza o dedo num ecrã. Aqui, cada gesto exige presença total.





Num jogo, pode errar cem vezes. Aqui, se falha, desmonta, limpa e começa de novo. Não há “voltar atrás”.





Perder peças faz parte do processo. Pedro levanta-se do chão depois de procurar, com a ajuda dos colegas e de uma pasta magnética, um fragmento quase invisível.





“A gente perde muitas peças e tem que ficar procurando no chão”, diz, sorrindo. Algumas reaparecem. Outras, parecem evaporar-se. Como estas, são dezenas as peças que se perdem e reencontram ao longo de uma aula.





O momento mais exigente chegou na lubrificação dos rubis — componentes microscópicos essenciais ao funcionamento do relógio. A quantidade de óleo tem de ser exata. A margem de erro é mínima.





“Errei 20, 30 vezes. Tive de desmontar, limpar e voltar a tentar”, recorda Pedro.





Em dezembro do ano passado, terminou o primeiro relógio montado sozinho. Levou-o para casa.





“Parece só um relógio, mas ali estão dezenas de horas de treino. Deu-me um orgulho enorme.”





Pedro não pretende tornar-se relojoeiro profissional. Quer transportar esta experiência para o universo que conhece melhor: criar um videojogo onde os jogadores possam fazer aquilo que ele aprende no Instituto Português de Relojoaria - desmontar, montar e compreender um relógio por dentro — aproximando dois mundos aparentemente opostos.





“Quero levar esta experiência para o mundo dos videojogos”, explica. Um projeto que espera desenvolver em conjunto com a esposa.





Os fazedores de Máquinas de Tempo





Histórias como a de Pedro multiplicam-se no Instituto Português de Relojoaria, localizado numa das ruas sobranceiras ao Tejo, na freguesia da Ajuda. Fundado em Lisboa e criado para preservar e transmitir um saber técnico tradicional, o Instituto tornou-se também um espaço de refúgio para quem procura afastar-se do ritmo acelerado do digital.





“Ao contrário do que seria de esperar, eu acho que é muito, muito entusiasmante. Porque existe esta ideia generalizada de que a relojoaria é uma arte em vias de extinção (…) Parece-me que vai acontecer precisamente o oposto. Nós sentimos que há cada vez mais interesse, muito, porque é uma alternativa ao mundo digital”, explica Nuno Margalha, diretor e fundador do IPR.





O fundador do IPR afirma ainda que é dentro das paredes do Instituto que os alunos conseguem encontrar uma fuga ao mundo digital que nos rodeia atualmente.



“Os relógios deixaram de ser tão sérios. Há cada vez mais relógios divertidos e há cada vez mais uma área onde as pessoas vêm para se divertir. Os nossos alunos raramente nos procuram para seguir uma via profissional. Para isso existe outra escola”, acrescentou Margalha.





No Instituto Português de Relojoaria, em Lisboa, alunos de todas as idades aprendem a desmontar e montar relógios mecânicos. Para muitos, o momento mais gratificante surge após a primeira montagem, e ver o mecanismo trabalhar.



Psicólogo de formação, Margalha encontrou na relojoaria um território inesperado onde é possível cruzar precisão técnica, concentração e bem-estar.



Estudou engenharia mecânica antes de seguir psicologia e trabalhou cerca de duas décadas como psicoterapeuta.



O reencontro com a relojoaria aconteceu há cerca de dez anos, quando um manual técnico- Manual do Aprendiz de Relojoeiro- lhe despertou novamente o interesse pelo funcionamento das máquinas... e pelo tempo.



Percebeu então, que a relojoaria não se aprende à distância. Foi essa constatação que o levou a procurar o mestre Paulo Anastácio e a idealizar um curso presencial pensado para colecionadores e entusiastas, dando origem ao Instituto Português de Relojoaria.







O Instituto oferece um curso anual, pensado para quem tem outra profissão. As aulas decorrem em horário pós-laboral e aos fins de semana- sinal de que este regresso ao trabalho manual não é, na maioria dos casos, uma escolha profissional, mas pessoal.





A primeira turma esgotou em 48 horas. Atualmente, existem três turmas em Lisboa e uma no Porto, com mais de 180 pessoas em lista de espera.



Além da formação regular, o IPR organiza uma feira de relojoaria vintage e um salão independente dedicado ao setor, o Tempo Futuro, afirmando-se como um polo ativo de encontro entre profissionais, colecionadores e entusiastas.





Na sala de aula, o erro não é virtual. Cada peça tem um lugar preciso.





João Estrada traz consigo relógios antigos e uma memória familiar ligada ao ofício. “Tenho uma série de relógios em casa, nomeadamente de bolso, com mais de cem anos e algum receio de lhes mexer”, disse.





Habituado a lidar com relógios mecânicos, João Neto cresceu numa família numerosa, com 14 irmãos e ganhou gosto pelo ofício desde cedo, influenciado pelo irmão mais velho, - que outrora também fora aprendiz de relojoeiro.





O que o trouxe ao Instituto foi a vontade de compreender o funcionamento dos relógios e cuidar da coleção que pretende deixar ao filho.





“Eu finalmente tinha acabado de encaixar, fechar e tudo e aí então foi muito gratificante (…) Deu um calor no coração”, reforça Pedro Falcão.





Entre os alunos, há um consenso: um dos momentos mais gratificantes do percurso acontece depois de desmontar um relógio pela primeira vez, voltar a montá-lo e vê-lo novamente a funcionar. Um instante silencioso, mas carregado de significado, que confirma a aprendizagem feita com as mãos.







Mais do que aprender técnica, os alunos descrevem o curso como um exercício de concentração e disciplina. Trabalhar devagar, aceitar o erro, recomeçar. Num tempo que privilegia rapidez, aqui aprende-se a respeitar o ritmo das coisas.





No centro da aprendizagem está o mestre relojoeiro Paulo Anastácio. Para ele, a habilidade essencial não se traz de casa- constrói-se.









O mestre Anastácio enumera outras competências necessárias ao ofício, entre elas, a destreza e a concentração. Alguns já vem com estas apetências, outros ganham-lhas.







O Mestre assume um papel central na transmissão do conhecimento. Muitos dos seus antigos alunos trabalham hoje no estrangeiro integrados em marcas internacionais com conhecimentos muito aprofundados, e, em alguns casos, já detêm mais conhecimento técnico do que o próprio mestre.





Les Tuga





A ideia surgiu da constatação de que, apesar de não existir uma marca nacional reconhecida, há mão-de-obra portuguesa altamente qualificada a trabalhar para grandes fabricantes internacionais — sobretudo na Suíça, onde entre “20 a 30 por cento dos trabalhadores das fábricas de relojoaria são portugueses”, explica o diretor do IPR.





Concebido e produzido quase integralmente em Portugal — da caixa à correia, das gravações ao mostrador — este relógio é também uma afirmação simbólica: provar que o conhecimento técnico existe e pode traduzir-se num objeto final com identidade própria.





Um relógio que os criadores pretendem que seja mais do que um marcador de tempo, podendo este ser personalizado, com número de série e mensagem gravada, reforçando a ligação entre o objeto, o tempo e quem o usa.





Foto: Instituto Português de Relojoaria





O reconhecimento começou a ultrapassar as paredes da escola. Este ano, o Instituto foi convidado a associar o Les Tuga às comemorações dos 90 anos do Navio-Escola Sagres, numa possível edição especial evocativa da embarcação.





Mais do que um acessório, o relógio representa a materialização de uma ideia que atravessa o Instituto: recuperar o valor do saber manual num tempo em que quase tudo é virtual.





Se muitos procuram ali um refúgio do digital, o Les Tuga é a prova de que esse regresso às mãos pode gerar criação, indústria e identidade.





Mas apesar de ajudarem a construir máquinas de tempo a pergunta impõe-se: o que é o tempo? Para o mestre Paulo Anastácio, “o tempo é aquilo que nós demoramos, de acordo com as situações, a usufruir do acontecimento”. Para Nuno Margalha, é o “decorrer dos acontecimentos”, algo que todos sentimos, mas poucos conseguem definir.



