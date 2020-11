Alfragide. Polícias condenados em tribunal vão sofrer também efeitos disciplinares

A RTP quis ouvir a PSP sobre a condenação dos agentes pelos tribunais - até agora sem resposta. Já o Ministério da Administração Interna afirmou-nos por escrito que a decisão judicial pode ter consequências disciplinares para todos: "Verificado o trânsito em julgado do acórdão da Relação, será analisada a sua incidência disciplinar relativamente a todos os arguidos, incluindo aqueles relativamente aos quais foram arquivados processos disciplinares por anteriores ministros."



Sete dos arguidos tiveram, em cumulo jurídico, penas entre dois meses e cinco anos, suspensas por igual período - um deles, à época o chefe da esquadra. Outro agente foi condenado a ano e meio, com prisão efectiva, por já ter sido condenado no passado.