Algarve, Açores e Madeira distinguidos nos World Travel Awards

Portugal volta a ser galardoado na 28ª edição dos World Travel Awards (WTA), conhecidos como 'os óscares do turismo', tendo tendo se distinguido pelo número de prémios que recebeu este ano. Além das 21 categorias nacionais, Portugal arrecadou um total de 25 prémios europeus, incluindo o de "Melhor Destino de Turismo de Aventura" para a Região Autónoma dos Açores, o de "Melhor Destino de Praia" para o Algarve, o de "Melhor Destino Insular" para a Região Autónoma da Madeira.





"O Algarve de Portugal foi nomeado 'Destino de Praia Líder da Europa' e os Açores foram considerados 'Destino de Turismo de Aventura Líder da Europa'", lê-se na publicação oficial do World Travel Awards





Acrescentam-se, ainda, os galardões de "Melhor Terminal de Cruzeiros" para o Terminal de Cruzeiros de Lisboa e o de "Melhor Autoridade Turística" para o Turismo de Portugal. Os Passadiços do Paiva também conquistaram duas distinções, a de "Melhor Atração de Turismo de Aventura" e de "Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico".



Os prémios atribuídos a Portugal resultam de uma votação online, aberta ao público e a milhares profissionais de turismo e viagens à escala mundial.

TAP vence dois prémios

Companhia aérea arrecadou dois prémios nas categorias 'Companhia Aérea Europeia líder nas ligações a África' e 'Companhia Aérea Europeia líder nas ligações à América do Sul'.



TAP foi distinguida nos World Travel Awards nas categorias 'Companhia Aérea Europeia líder nas ligações a África' e 'Companhia Aérea Europeia líder nas ligações à América do Sul', revelou a transportadora aérea, esta sexta-feira.



"A TAP foi eleita através de um processo de votação online, maioritariamente por profissionais da área de Turismo e Viagens, designadamente agentes de viagens, operadores e organizações de turismo, oriundos de mais de 100 países, bem como pelo público em geral", explica a companhia aérea portuguesa, em comunicado.



Além dos prémios da região Europa, a TAP está ainda nomeada para os World Travel Awards a nível mundial, nas categorias 'Companhia Aérea Líder Mundial para Africa 2021', 'Companhia Aérea Líder Mundial para a América do Sul 2021' e 'Companhia Aérea Líder Mundial para a Europa 2021'.







