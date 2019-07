Algarve. Avião de combate a incêndios amarou na barragem de Beliche

RTP25 Jul, 2019, 19:53 / atualizado em 25 Jul, 2019, 20:11 | País

O aparelho é um anfíbio médio FireBoss “de indicativo operacional Alfa 23”, integrado no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, lê-se numa nota da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.O acidente ocorreu quando a avião “efetuava uma manobra de scooping [recolha de água] na barragem de Beliche”.



“O alerta foi dado às 18h40, tendo sido acionados os meios de socorro, que de imediato reconheceram o local por forma a identificar a localização do acidente. O piloto saiu ileso, havendo a registar apenas danos materiais”, acrescenta a Proteção Civil.



Ainda segundo a estrutura, o avião estava estacionado na Base Aérea n.º 11, no distrito de Beja. Fora destacado para a operação de “combate a um incêndio rural na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira, distrito de Faro”.



“As causas do acidente serão apuradas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, entidade com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves”, conclui a Autoridade de Emergência e Proteção Civil.



(em atualização)