Algarve. Colisão entre comboios turísticos na Praia do Barril faz vários feridos ligeiros
Foto: Nuno Patrício - RTP
Uma colisão entre dois comboios turísticos que faziam a ligação entre Pedras de El-Rei e a Praia do Barril, em Tavira, causou esta terça-feira ferimentos ligeiros a pelo menos 16 pessoas.
Equipas de triagem do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) assistiram os passageiros no local, acrescentou, frisando que o oficial de ligação do INEM com a Proteção Civil já confirmou a existência dos 16 feridos, "todos ligeiros".
Foi enviado para o local um dispositivo de emergência e socorro composto por 29 operacionais, com 11 veículos, informou ainda a fonte da Proteção Civil.