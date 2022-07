Algarve. Incêndio iniciado perto de Faro alastrou quase até Quarteira

O incêndio no Algarve ficou dominado ao início da manhã. Percorreu 27 kms desde Faro até às portas de Quarteira, atravessou a Quinta do Lago e Vale do Lobo. Pelo caminho destruiu habitações no Ludo, no parque natural da Ria Formosa.